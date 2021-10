Moriero: “Io alle Maldive? Nel calcio italiano vedo cose strane, ad esempio…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Vivrò a Malé, inizieremo subito il torneo e quindi penserò a lavorare. Cercherò di non stravolgere nulla"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Checco Moriero, ex calciatore dell'Inter e nuovo ct delle Maldive, ha parlato così della sua decisione: “L’idea di andare all’estero l’ho sempre avuta. C’è stato qualche contatto in Italia ma mi ero allontanato dal calcio italiano: vedo cose strane, come allenatori che saltano dopo due partite. Noi facciamo questo mestiere per insegnare la nostra cultura e il nostro calcio, ma siamo diventati schiavi dei risultati”.