Moses, un altro esterno per Conte. Prima della firma, l’Inter vuole visite mediche approfondite

Dopo Young è arrivato un altro esterno per l’Inter di Conte. Una vecchia conoscenza del tecnico, Moses, che ai tempi del Chelsea si è esaltato sotto la sua guida. Arrivato ieri sera a Milano, è pronto per la nuova avventura, dopo le visite mediche.

“Per andare a 200 all’ora come chiede Antonio Conte chi meglio di uno che porta il cognome di un pluricampione olimpico? Il Moses che abbraccia Conte non è certamente Edwin, ma quel Victor già allenato dal tecnico al Chelsea, tipo con un’esplosività nelle gambe che non teme paragoni. L’Inter vuole averne conferma con le visite mediche, ovviamente. Moses è sbarcato a Milano ieri sera: l’operazione con il Chelsea è chiusa, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, acquisto numero due del gennaio nerazzurro dopo Ashley Young. Per le firma manca ovviamente l’ok medico, tema quanto mai d’attualità in questi giorni dopo il caso Spinazzola. E a maggior ragione per un calciatore che in questa stagione al Fenerbahce ha giocato solo sei partite da titolare per via di problemi muscolari”, rivela La Gazzetta dello Sport.