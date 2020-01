Conte punge il giornalista su Young: “Ma come può minimamente pensare che…”

Antonio Conte, in conferenza stampa, è stato subito interpellato sull’ultimo arrivato all’Inter, il laterale Ashley Young. Il tecnico nerazzurro ha escluso il suo impiego a Lecce e lo ha fatto in maniera piuttosto perentoria: “Ashley Young è appena arrivato. Come può pensare minimamente che io lo possa portare a Lecce e inserirlo. Quando questa è una squadra che lavora da sei mesi su meccanismi, su idee sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Ashley è arrivato oggi, farà allenamento oggi e domani. La prossima settimana inizierà ad allenarsi con noi, inizierà ad entrare dentro la nostra idea e quindi sarà poi disponibile per la partita in casa contro il Cagliari“.