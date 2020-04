L’Inter non ha ancora mollato Moses. Conte lo promuove, ma serve uno sconto dal Chelsea

L’Inter ragiona già sulla prossima stagione e su quelli che potrebbero essere i dubbi nella rosa di Conte. Tra questi c’è anche Victor Moses, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea e in bilico per il futuro. Il nigeriano è piaciuto nelle poche uscite, “ma l’Inter non vuole spendere l’intera cifra, ovvero i 12 milioni richiesti da Abramovich per il riscatto del laterale che ha potuto giocare fin troppo poco: se proseguisse il campionato si potrebbe ripensare la trattativa, ma se tutto venisse bloccato per la Serie A può modificarsi lo scenario per Moses. Uno sconto può essere la soluzione per trattenerlo a Milano in tempi di crisi anche tra top club”, spiega Calciomercato.com.