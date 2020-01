CdS – Inter, per Moses manca solo l’ufficialità: oggi lavorerà in gruppo, è convinto che con Conte…

Nessun dubbio: Victor Moses sarà un calciatore dell’Inter. Dopo i test atletici e le visite mediche svolti ieri, manca solamente l’ufficialità per il passaggio dell’esterno dal Fenerbahce al club nerazzurro via Chelsea.

Come scrive il Corriere dello Sport, l’infortunio alla coscia sinistra che lo ha tormentato nella prima parte di stagione non gli dà la possibilità, al momento, di essere al massimo della condizione. Moses è convinto che con gli allenamenti di Conte recupererà in breve tempo. Il calciatore si allenerà oggi pomeriggio ad Appiano Gentile con il gruppo.

Moses ha firmato ieri pomeriggio nella sede di Viale di Liberazione un contratto fino a giugno con opzione fino al 2023. L’Inter, per riscattarlo, dovrà versare la prossima estate nelle casse del Chelsea i 12 milioni di euro previsti dall’accordo.