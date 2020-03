Inter, Moses fa saltare le rotazioni di Conte. Sensi ai box, rientrati Gagliardini e Handanovic

In casa Inter, in attesa che si risolva il caos per il calendario con l’assemblea di Lega di domani, arriva la notizia negativa dell’infortunio di Moses.

“Neanche il tempo di sorridere per un’infermeria che finalmente si stava svuotando che subito arriva la brutta notizia: Victor Moses si è fermato a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra e non ci sarà per la trasferta di giovedì in casa del Napoli, dove l’Inter si giocherà il primo obiettivo della stagione nella semifinale di ritorno. In forse anche per il prossimo impegno di A. La squadra ieri ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile e il comunicato degli esami effettuati da Moses all’Humanitas è arrivato intorno all’ora di pranzo. È probabile dunque che Moses abbia avvertito un leggero fastidio nell’allenamento di sabato e che abbia provato a vedere se nei giorni di recupero la cosa sarebbe rientrata”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Ma niente, ieri è arrivato il verdetto che rischia di complicare anche i piani sulle rotazioni che Conte aveva in mente per i quattro impegni nelle prossime due settimane, che metteranno sotto stress l’intera squadra. Moses si aggiunge dunque a Sensi nella lista degli indisponibili: il trequartista ex Sassuolo continua il lavoro di recupero, mentre sono pienamente ristabiliti Gagliardini e soprattutto Samir Handanovic. Il rientro del capitano è sicuramente la nota più lieta in vista di una settimana, forse, decisiva”, aggiunge il quotidiano.