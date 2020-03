Inter, si ferma Moses: due soluzioni per Conte, ecco quando può tornare

Stop per Victor Moses. L’ex Chelsea ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia sinistra e sarà costretto a saltare le trasferta di Napoli e la prossima partita di campionato, che con molta probabilità sarà la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus lunedì prossimo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, poi si farà il punto: il nigeriano potrebbe, infatti rientrare contro il Getafe in Europa League. Senza di lui, Conte potrebbe promuovere D’Ambrosio come vice Candreva o addirittura spostare a destra Ashley Young, fino a questo momento utilizzato solo a sinistra dal tecnico dell’Inter.