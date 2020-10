L’Inter sta cercando, nell’ultimo giorno di mercato, di riportare in Italia Victor Moses. Il club nerazzurro tratta col Chelsea per un nuovo prestito dell’esterno nigeriano, ma i Blues non sono così attirati dalla formula proposta dall’Inter. Il club londinese vorrebbe cedere a titolo definitivo Moses, anche perché a giugno 2021 scadrà il suo contratto e prestandolo il giocatore poi sarebbe libero di accasarsi dove preferisce nella prossima stagione.

(Daily Mail)