Coronavirus, Euro 2020 non slitta. La Uefa tenta una mossa estrema per disputare il torneo

“L’Uefa, piuttosto, è pronta a una mossa estrema: spostare altrove tutte le partite di Euro 2020 programmate in Paesi alle prese col problema del contagio. La Turchia in questo senso ha già fatto arrivare la propria candidatura informale, forte di legami strettissimi con Ceferin, legittimati dall’assegnazione della finale Champions in programma il prossimo 30 maggio”, spiega Repubblica.

Intanto tutti i maggiori campionati stanno sospendendo le partite, come già successo in Italia. “Per questo è iniziato il pressing su Ceferin per far slittare tutte le competizioni: giocare la Champions tra maggio e giugno e rinviare l’Europeo . Quando? Nel 2021 (ma è in programma la Coppa del Mondo per club della Fifa, dal 17 giugno al 4 luglio) o, come extrema ratio, addirittura nell’estate 2022, visto che il Mondiale in Qatar è fissato per l’inverno successivo”, si legge sul quotidiano.