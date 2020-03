Serie A, la Lega vuole concludere il campionato. Domani conferenza con le altre leghe: slitta l’Europeo?

Dopo la sospensione della Serie A, la Figc si è riunita ieri per cercare di trovare il modo di ‘concludere’ la stagione. Dopo il Consiglio Federale straordinario sono emerse diverse ipotesi per definire i verdetti stagionali.

Secondo quanto si legge su Calcio e Finanza, però, la Lega Serie A vorrebbe portare a termine il campionato in modo da rispettare i contratti e l’impegno verso i tifosi. Domani la Lega sarà in videoconferenza con le altre 4 importanti leghe europee: Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1. È praticamente impossibile riuscire a rispettare tutte le scadenze dei vari campionati e delle coppe in modo da riuscire a disputare anche l’Europeo. Per questo una buona parte delle leghe starebbe spingendo per rinviare di un anno proprio l’Europeo.