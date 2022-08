SM – Sottovalutata una mossa di Inzaghi in Lazio-Inter: “Messaggio sbagliato alla squadra”

Nel corso del TG di Sport Mediaset, si è affrontato il tema relativo al cambio di Romelu Lukaku: “Attenzione a non farlo diventare un problema ma è stata sottovalutata la sostituzione di Lukaku e Dumfries, Inzaghi ha dimostrato di essere poco coraggioso e anche alla squadra è arrivato un messaggio sbagliato”, specifica Sport Mediaset che rimarca come con Conte non sarebbe mai successo, anche perchè Lukaku, con la sua forza fisica, avrebbe potuto fare la differenza negli ultimi minuti con qualche progressione, come quella avvenuta pochi minuti prima del cambio. Inzaghi, però, deve anche sistemare la fase difensiva, messa in crisi contro i biancocelesti.