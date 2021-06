Inter, questo il motivo per cui il Chelsea chiede 20 mln per Emerson Palmieri

Tuttosport spiega perché i Blues continuano a chiedere una cifra così elevata per l'esterno italo-brasiliano

Sembra ormai essere il nome di Emerson Palmieri quello in pole per rinforzare la fascia sinistra in casa Inter. Ciò che blocca la trattativa, al momento, è però la richiesta elevatissima dei Blues per il calciatore, che è ai margini del progetto ed è in scadenza nel 2022. E allora qual è il motivo del muro del Chelsea? Lo spiega Tuttosport: "Il Chelsea ha una clausola per rinnovarne automaticamente il contratto (in scadenza) fino al 2023, come accaduto per Giroud. Per questo i Blues chiedono 15-20 milioni" si legge sul quotidiano.