Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato col Napoli. Le sue parole: "Ndoye senza gol? Più ci si pensa più gli mettiamo pressione, più difficile arriverà (il gol ndr). Aiuta tanto in fase difensiva e offensiva, è stato decisivo anche senza fare gol, poi in Coppa Italia con l'Inter ha fatto una grande prestazione. Non deve cambiare niente, fiducia in sé stesso, aiuterà fino a fine stagione, spero possa segnare e fare gol, ma senza dimenticare tutte le altre cose. Il mio futuro? Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo saprete. Testa al Napoli".