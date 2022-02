Inter, prevista grande accoglienza per Mourinho: “Ma non ci sarà coreografia ad hoc”

Josè Mourinho sarà ovviamente l'osservato speciale di Inter-Roma e, di certo, la San Siro nerazzurra non farà mancare il suo tributo

Josè Mourinho sarà ovviamente l'osservato speciale di Inter-Roma e, di certo, la San Siro nerazzurra non farà mancare il suo tributo. Anche se, come scrive la Gazzetta dello Sport, la Curva Nord non ha previsto di realizzare una coreografia ad hoc per lo Special One:

"Nella Curva Nord non è prevista una coreografia ad hoc, come quella che lo zoccolo duro del tifo fece il 20 febbraio 2016 quando José si accomodò a San Siro da semplice spettatore per un Inter-Samp. Allora, all’intervallo, lesse a carattere cubitali “Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo... Per sempre grazie José”, mentre prendevano forma le gigantografie di una Champions, una Coppa Italia e una coppa dello scudetto. Il triplete per intero. La scelta di non ripetere anche stavolta una maxi-celebrazione non toglierà nulla all’accoglienza per Mou, che sarà calorosissima tra applausi e striscioni garantiti. Del resto, già durante Roma-Inter di dicembre, nel settore ospiti ne era comparso uno: “Eterna gratitudine”".