Allegri e Mourinho i più vincenti e pagati del campionato, ma latitano gioco e risultati

Fin qui Juve e Roma hanno deluso le aspettative

"Anche stavolta, il salto di qualità sarà per la prossima volta. E forse uno tra José Mourinho e Massimiliano Allegri ha ragione, dato che domani sera si sfideranno all’Olimpico dopo l’ennesima delusione. Ma Milan e Napoli hanno appena dato una lezione a Roma e Juve nonostante le tantissime assenze, mettendo in questo modo ancora più in evidenza i limiti di gioco e organizzazione delle due avversarie ai margini della zona Champions, con 8 e 7 punti in meno rispetto alle discusse versioni di Fonseca e Pirlo", sottolinea il Corriere della Sera.

"No, non erano queste le aspettative quando la scorsa estate Allegri e Mourinho, i due tecnici più vincenti e non a caso più pagati del campionato, si sono presentati alla partenza. Max e José continuano a fare i conti con gli stessi problemi, senza lasciare intravvedere una soluzione, una svolta o qualcosa della loro antica luccicanza. Dovevano essere gli uomini in più, ma finora, a parte l’entusiasmo riportato da Mou a Roma, sembrano gli uomini in meno".