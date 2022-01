Sconcerti: “Mourinho ha ragione, Milan più forte. L’Inter probabilmente di più”

L'editorialista del Corriere della Sera ha parlato delle gare che si sono giocate ieri, anche di Juve-Napoli "entrambi inferiori ai rossoneri e nerazzurri"

Il noto giornalista Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha parlato della vittoria del Milan sulla Roma di Mourinho: "I rossoneri confermano il loro diritto ad andare fino in fondo. La Roma era un avversario atipico perché non sai mai esattamente quale faccia mostrerà. Sa giocare e perdersi... Forse ha ragione Mourinho quando chiede di farsi mandare a Trigoria una certificazione. Ma ha soprattutto ragione quando dice che la differenza tecnica tra il Milan e i suoi è stata netta. Il Milan ha un passo collaudato, un sentimento di squadra che la Roma non ha... Non è questo il momento di chiedersi cosa sarà il Milan alla fine di maggio, probabilmente l’Intersarà più forte. Conta che il Milan cresca nei tanti modi che Pioli conosce e continui a mostrare qualità, personalità, identità, anche schierando formazioni sempre diverse".