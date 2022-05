Mourinho saluta tutti e parte per le vacanze: “Arrivederci Roma”

Dopo la vittoria della Conference League e i festeggiamenti, l'allenatore lascia la capitale per le vacanze

"Arrivederci, Roma... Good bye... Au revoir...", cantava una vecchia canzone italiana. E José Mourinho saluta la città da Instagram prima di partire per le vacanze. Andrà in Portogallo, dove c'è la sua famiglia, e porterà con sé le ultime gioie vissute dopo la conquista della Conference League e i festeggiamenti per la via della capitale. L'allenatore ha vissuto una stagione molto intensa, la sua prima sulla panchina giallorossa, ed è riuscito a condurre i suoi uomini in finale e vincerla. È diventato il primo allenatore a vincere Champions, Europa League e Conference e può dirsi soddisfatto di come sono andate le cose al suo ritorno in Italia. Intanto lascia il nostro Paese per tornare a casa, poi rientrerà per una nuova stagione giallorossa.