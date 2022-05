Roma, Falcao: “Mourinho ragiona da vincente: lo ha dimostrato in tutti i club”

Le parole dell'ex giallorosso: "Ho sentito parlare il mio connazionale Ibanez. Ha spiegato che il tecnico fa battute, ma quando c'è da lavorare, diventa tosto"

Paulo Roberto Falcao, ex calciatore della Roma, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Messaggero. Queste le sue parole sul lavoro di Jose Mourinho: «Mourinho ragiona da vincente. Lo ha dimostrato con il Porto e con tutti i suoi club. E a quello che dice crede sul serio. Ma non sono parole. Quelle contano poco e non servono a niente. A parlare è il cuore. Il suo. L'Olimpico sempre sold out è la conferma del suo ascendente. Una squadra dipende sempre dai giocatori. Mourinho, però, li migliora. E sa come deve essere il rapporto con loro. Ho sentito parlare il mio connazionale Ibanez. Ha spiegato che il tecnico fa battute, ma quando c'è da lavorare, diventa tosto e pretende il massimo».