Bale torna decisivo. E Mourinho prende in giro la stampa pro-Real: “Che dice Safari?”

Non ha vissuto un periodo facile al Real Madrid. Ma a Mourinho sta dando soddisfazioni. Gareth Bale è tornato al Tottenham e nella gara contro il Brighton ha segnato al 73esimo, entrando dalla panchina, regalando così la vittoria agli Spurs. Alla fine della partita Mou non si è trattenuto e quando gli hanno chiesto del gallese ha detto la sua rifilando una battutina, neanche velata, ai media spagnoli che attaccavano spesso il giocatore. «Si merita il gol, ha mostrato una grande personalità e ha avuto un grande impatto. Quando ho cinque minuti vado a guardare i siti web di Madrid per vedere cosa dicono di lui. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo e si impegna molto. Ama il Tottenham e noi lo amiamo molto», ha sottolineato il mister.

(Fonte: Mirror.co.uk)