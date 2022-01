Assogna (Sky): “Mourinho a Roma è Gesù, manca solo che battezzi. L’ambiente…”

Il tecnico giallorosso è considerato una speranza nell'ambiente e "per questa ragione sono tutti con lui al di là dei risultati"

Come stanno vivendo a Roma José Mourinho? Ha provato a spiegarlo, con una battuta, a Skysport, l'inviato a seguito dei giallorossi, Paolo Assogna. «Lo hanno accusato di andare contro gli arbitri? A Roma è come Gesù, ci manca solo che battezzi i bambini (Ride.ndr). Lui è visto come la speranza di un calcio di vertice. I giallorossi non vincono dal 2008 nonostante siano passati tanti giocatori, ma lui viene vissuto come una speranza al di là dei risultati proprio per quello che rappresenta. E per questo motivo la piazza romanista è tutta con lui», ha sottolineato il giornalista.