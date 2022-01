Coppa Italia, il Lecce segna per primo ma la Roma vince 3 a 1: Mou ai quarti trova l’Inter

Approccio soft dei giallorossi alla gara degli ottavi. Poi la formazione del portoghese supera il turno

Il Lecce era passato in vantaggio. Il gol dell'uno a zero, in casa della Roma, lo ha segnato Calabresi di testa, raccogliendo un cross arrivato dal calcio d'angolo. Ma la squadra giallorossa è riuscita a raddrizzare la partita, al 40esimo del primo tempo. Rete firmata da Kumbulla. Al 54esimo punteggio ribaltato grazie ad un gol di Abraham. Precede di una decina di minuti l'espulsione di un giocatore del Lecce, Gargiulo, rosso per doppia ammonizione. All'81esimo Shumorodov chiude la partita sul 3 a 1. E Mourinho e la sua squadra passano ai quarti di Coppa Italia dove troveranno l'Inter che ieri ha battuto l'Empoli.