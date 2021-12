Roma, Mourinho: “Contro l’Inter devo inventarmi la squadra. Fossi in Zaniolo andrei via”

Dopo la sconfitta a Bologna, Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha fatto un bilancio a tre giorni dalla sfida di sabato contro l'Inter

"Meno parlo, più velocemente andiamo a casa tutti. Per noi è importante, perché sabato andiamo abbiamo già una partita e dovremo inventarci una squadra per giocare e per competere per un risultato positivo. Faccio i complimenti al Bologna, che ha fatto la sua partita e ha lottato. Resto al fianco dei miei ragazzi, che hanno lottato fino alla fine. Fossi in Zaniolo, penserei a non rimanere tanto in Serie A, per lui sta diventando impossibile. Si sente chiaramente in tutti gli atteggiamenti che sono contro di lui, mi sento male per lui".