Mourinho e i capelli bianchi: “Credo che molti siano arrivati per colpa dei déjà-vu”

Passano gli anni anche per lui e qualche capello bianco in più si vede. Il portoghese li ha spiegati così...

Gli hanno chiesto cosa stesse accadendo alla sua difesa. Proprio la sua. Che di solito è un punto di forza. Per Mourinho la fase difensiva è sempre stata una cosa di cui vantarsi. Ma il suo Tottenham non è riuscito a tenere il risultato fino alla fine per l'ennesima volta. Il portoghese lo ha spiegato con una frase semplicissima quanto efficace: "Stesso allenatore, giocatori diversi". Chiaro e diretto, come sempre.

L'ex tecnico nerazzurro ha anche parlato dei suoi capelli bianchi. Che sembrano da un po' in più rispetto al passato: «Il punto per me in questo momento è preparare una squadra che scenda in campo con l'intenzione di vincere. Ma ho avuto dei deja-vu in alcune situazioni. E credo che molti dei miei capelli bianchi siano arrivati per colpa di cose che non sono abituato a vedere nelle partite di calcio di questo livello».