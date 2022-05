Ceferin: “Mourinho ha fatto pure il triplete di presidenti UEFA. In Conference…”

Il presidente UEFA ha parlato dell'allenatore portoghese che proverà a conquistare la prima finale della competizione

A Tirana, nella finale di Conference League, c'è ancora il tecnico portoghese in finale e di lui il presidente ha detto:

«Josè Mourinho è una figura interessante. Abbiamo un rapporto molto buono. E ricordo bene quando in quell’occasione gli ho indicato il trofeo, lui mi mostrò la mano con tre dita. E ha continuato a mostrarmela mentre mi veniva incontro. Allora gli ho chiesto cosa intendesse con quel gesto. E lui: “ Ho ricevuto un trofeo Uefa da tre diversi presidenti: Johansson, Platini e Čeferin. Sono l’unico”. Lui è una bella persona, sono sicuro che stia guardando avanti, concentrato sulla finale, e metterà tutta la sua energia per provare a essere il primo allenatore a vincere la Conference League. Perché ad ogni modo sarà una finale storica per entrambe le squadre. Perché il club che vincerà sarà il primo della storia a vincere questo trofeo».