Mourinho: “Roma sfida diversa della mia carriera. Il derby non mi preoccupa perché…”

Intervenuto in conferenza alla vigilia del derby contro la Lazio, Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha presentato così il big match

"Derby? Quelli che ho vissuto sono stati tutti belli da giocare. E' una sfida diversa rispetto al mio passato. Dal primo minuto in cui sono arrivato qui con la società non abbiamo mai avuto un minimo dubbio. Sappiamo bene dove siamo e dove vogliamo arrivare. In passato qualche squadra con qualche dubbio ce l’ho avuta, qui invece non esistono dubbi. Il che vuol dire che questa non è la squadra più difficile della mia carriera, ma sicuramente la sfida più difficile, questo sì. Questo tipo di partite sono quelle che non preoccupano un allenatore, perché non serve motivare la squadra, non bisogna preoccuparsi della concentrazione dei giocatori. Sono partite belle da preparare e da giocare. Magari con l’Udinese un po’ di preoccupazione c’era, con il derby no, non esiste. Noi giochiamo sempre per vincere, anche se sappiamo che non ci possiamo riuscire in ogni gara".