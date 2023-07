Mourinho, confermate le 4 giornate di squalifica in Europa. Respinto ricorso Roma

Niente da fare per José Mourinho. La squalifica di quattro giornate che gli era stata inflitta dall'UEFAper i fatti post finale di Europa League, sono state confermate. È stato respinto il ricorso della Roma, come si legge nel comunicato della massima organizzazione del calcio europeo: "Il ricorso presentato dall'AS Romaè stato respinto. Di conseguenza, la decisione dell'Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa del 21 giugno 2023 è confermata".