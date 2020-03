Coronavirus, Mourinho allenerà a distanza i giocatori del Tottenham

Tutti a casa ma ci si deve allenare. E allora il Tottenham ha deciso di ricominciare con gli allenamenti a distanza. Mourinho terrà, insieme al suo staff, delle sessioni video per i giocatori che resteranno però nelle loro residenze. Lo ha ufficializzato il sito del club inglese. La Premier League è stata per ora posticipata al 30 aprile e gli Spurs hanno pensato a programmi individuali. Ogni giocatore, proprio come è successo in casa Inter, ha ricevuto a casa i materiali per allenarsi: cyclette, pesi e tappeti. Anche Son Heung-Min e Steven Bergwijn, che sono infortunati, parteciperanno all’allenamento ‘a distanza’ programmato da Mou rispettivamente dalla Corea del Sud e dall’Olanda.

(fonte: tottenhamhotspur.com)