Mourinho, gesto “Special”: porta cibo agli anziani che lottano contro il coronavirus

In tempi di coronavirus, chi è più fortunato cerca come può di rendersi utile e venire in soccorso dei più deboli. Nella sofferenza, il mondo sta riscoprendo la voglia di aiutare chi non può farcela da solo. E così, anche il mondo del calcio si è mobilitato per sostenere le fasce della popolazione più a rischio.

Anche Josè Mourinho, ex allenatore dell’Inter oggi al Tottenham, si è reso protagonista di un bel gesto. Come riportato dal video di ESPN, infatti, il portoghese ha deciso di spendere qualche ora in compagnia delle persone anziane che stanno lottando contro il coronavirus, portando loro cibo e beni di prima necessità. Un vero atto da “Special One”.