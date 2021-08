Mourinho: “Partita vera, loro bravi. I tifosi? Ho vinto una Coppa Italia…”

Le parole dello Special One al termine della gara vinta contro la Fiorentina

Buona la prima della nuova Roma di José Mourinho . I giallorossi hanno battuto la Fiorentina 3-1 dopo una partita ricca di gol e occasioni. Al termine della gara lo Special One ha analizzato la gara dei suoi ai microfoni di Dazn: "È stata una partita bella, anche se noi non abbiamo giocato molto bene. Però mi è sembrata una partita vera, loro bravi. Noi 11 contro 11 bene, 10 contro 10 bene, 11 contro 10 non molto bene. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché magari abbiamo pensato che era troppo facile".

"Devo dire quello che ho detto a Italiano dopo la gara: come gioca la Fiorentina, è la squadra di un allenatore bravo. L'arbitro è stato veramente bravo in tutte le sue decisioni. Il Var è stato fenomenale, è lì per questo. Mi è piaciuto tanto lo spirito, il sacrificio, il lavoro dopo una partita di giovedì super difficile. Posso dire che questa è una squadra mia, è lo spirito, la solidarietà, il sacrificio. Tifosi? Ho vinto una Coppa Italia qui contro di loro, non ho fatto niente per la loro gioia, ma c'è attrazione, anche per il modo in cui mi hanno accolto".