CorSport su Mourinho: “Ex mitomane, non più Special. Sembra il Dio di Nietzsche”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi racconta la parabola discendente di Mourinho, in difficoltà con il suo Tottenham

"La strategia comunicativa di Mourinho, in parte, ha funzionato ancora. Dopo la disastrosa eliminazione per mano della Dinamo Zagabria, l’allenatore portoghese ha studiato infatti l’unico coup de theatre possibile: recarsi negli spogliatoi degli avversari per i più sportivi dei complimenti post-partita, rivendicando poi prontamente il gesto davanti ai microfoni". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'eliminazione dall'Europa League, per mano della Dinamo Zagabria, del Tottenham di José Mourinho, protagonista nel post-partita del gesto di fair play, con l'applauso e il riconoscimento agli avversari di aver meritato la vittoria. "In questo modo Mourinho ha spostato, in parte, l’attenzione dai suoi mediocri risultati sulla panchina degli Spurs", scrive il quotidiano.