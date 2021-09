Mourinho: “Divario grande tra la rosa della Roma e le altre big. Rispetto a Inter e…”

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, lo Special One sottolinea la differenza tra la Roma e le altre big

"L'esperienza non si compra, si costruisce. La verità è che se paragoniamo la nostra rosa con quelle dei club che sono in alto in classifica c'è una differenza significativa, ma io mi fido anche dei ragazzini", ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con il Sassuolo.