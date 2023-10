Libero – Provocazioni, allusioni: Mourinho è diventato anti-interista. José ha fatto finta di…

"Mourinho ha fatto finta di non capire quale è stato il problema tra l'Inter e Lukaku, ovvero che il belga ha fatto il doppio gioco sul mercato e ha tradito la fiducia della tifoseria e della dirigenza. Ha solo sfruttato l’argomento per alzare la polvere negli occhi dei nerazzurri e per solleticare l’orgoglio del suo attaccante. È un netto cambio di strategia comunicativa rispetto al passato in cui le parole del tecnico portoghese erano sempre al miele verso la sua ex società e tifoseria. Il punto di svolta è Lukaku, naturalmente. Così inviso da obbligare Mou a schierarsi. La squadra, chiusa in un religioso silenzio, sta dimostrando maturità. Ora Mou l’anti-interista lascia la scena agli interisti: chi vince? Di sicuro non la nostalgia. Canaglia".