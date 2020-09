Mourinho: “Ho parlato di giocatori pigri? No, di pressing pigro. Quello che devo dire…”

Josè Mourinho, dopo la sconfitta per 1-0 incassato in casa dall’Everton, ha parlato ai microfoni dei giornalisti di Skysports e a proposito del primo ko in campionato ha detto:

-Dopo una sola giornata parli di giocatori pigri?

Io ho parlato di pressing, di pressing pigro in attacco e questo ha creato una situazione di disequilibrio nel resto della squadra. Posso dire che alcuni dei miei giocatori non sono in forma e non hanno avuto modo di fare preparazione estiva. Ed altri hanno avuto difficoltà da un punto di vista fisico per una pre-season difficile. Comunque complimenti al mio collega Carlo per la vittoria.

-Come puoi dare motivazione ai tuoi dopo questa sconfitta?

Dicendo cose che non posso dire a te, ma che ho detto a loro. Continuando a lavorare. Non abbiamo tanto tempo per pensare perché tra pochi giorni abbiamo una partita da dentro o fuori e non c’è tempo per piangere o lamentarsi.

(Fonte: SS24)