Mourinho: “Roma mio futuro, sono emozionato. Ecco il più forte che non ho mai allenato”

Marco Macca

Josè Mourinho non vede l'ora di rituffarsi in Serie A e iniziare la sua nuova esperienza alla guida della Roma. E' stato lo stesso allenatore portoghese ad ammetterlo in un'intervista concessa all’attore e conduttore James Corden:

EMOZIONATO - "Sono emozionato. Ho sentito un ottimo legame con i proprietari. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato, questo mi è piaciuto molto dei Friedkin. E Roma è il mio futuro. C’è molto lavoro da fare".

UOMO DI SPORT - "Sono un uomo molto complicato. Sono totalmente assorbito dallo sport. Sarò dipendente dalle Olimpiadi. Sono dipendente dalla F1, sono dipendente dal tennis. C'è uno sport che ancora non capisco, il cricket".

PASSIONI - "Messi il più forte che non ho mai allenato, non ho una canzone preferita ma mi piacciono Bryan Adams, Bruce Springsteen e gli U2, la mia Setubal è la mia città preferita, non ho giorni liberi, non mi disconnetto mai dal calcio. E Roma è il mio futuro".