Europei, Mourinho: “Senza il Portogallo, mi sento legato all’Italia. Sarebbe perfetto…”

Dalle colonne del Times, lo Special One parla degli atti finali di Euro2020

Così Josè Mourinho al Times parlando degli atti finali di Euro2020. "L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me - ha proseguito il tecnico portoghese -. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se batte la Germania li vedo a Wembley, in finale". Intanto nel weekend lo Special One è atteso nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.