Tottenham battuto 3-1, annullato gol del pari. Mourinho: “L’arbitro? Quale?”

Lo Sheffield United ieri ha battuto il Tottenham 3 a 1. Brutta grana per Mourinho che è nono in classifica a 45 punti, con il quarto posto a meno nove punti. L’allenatore portoghese era molto teso ieri alla fine della partita.

Sull’1-o per lo Sheffield è stato annullato un gol agli Spurs, di Keane. Sull’azione precedente alla squadra di Mourinho e da cui nasce la rete, Lucas Moura subisce fallo e cade a terra e tocca con la mano il pallone perché l’avversario glielo lancia addosso. L’arbitro dà il vantaggio, poi annulla con il VAR. Sarebbe stato l’1 a 1 alla fine del primo tempo. Poteva cambiare la storia della gara.

Così Mou a fine gara ha sfoderato una delle sue interviste famose: «Non posso dire quello che penso, vorrei ma non posso».

-Ha parlato con l’arbitro?

Quale?

-Quello che è qui?

Ma quello che era in campo non era l’arbitro. L’arbitro è nascosto in qualche ufficio a St George’s Park, credo. L’arbitro è lì, l’uomo in campo non è l’arbitro. Perché non prende le decisioni. Quelle più importanti nel calcio di oggi sono prese dagli uomini nell’ufficio. Quindi non parlo con l’assistente dell’arbitro che oggi era in campo e portava il fischietto. Non è una mia impressione questa. Sto dicendo la verità, sto dicendo cose non nuove per noi gente del calcio. Il guardalinee prende una decisione che poi viene cambiata dalla tecnologia e dalla gente che la gestisce dall’ufficio. Succede anche per i rigori, per i falli di mano, per le punizioni. Niente di tutto questo viene deciso dall’arbitro in campo. In effetti non è più l’arbitro.

-Sono le regole ad aver imposto all’arbitro Oliver di giudicare in quel modo, non è d’accordo?

Non voglio parlarne. Specialmente di Oliver. Proprio trattandosi di lui non voglio rispondere. Voglio essere in panchina nelle prossime gare e non in tribuna, quindi cambiamo argomento.

(Fonte: SS24)