Mourinho: “Liverpool ottimo esempio per coloro che pensano che nel calcio tutto può…”

Un progetto solido che ha richiesto del tempo. Jürgen Klopp e il Liverpool raccolgono i frutti di un duro lavoro iniziato nel 2015 quando l’allenatore tedesco sbarcò in InghilterraNel giro di pochi anni il club ha costruito una vera e propria armata, merito anche della pazienza di club e tifosi. “Quando ti fidi di un manager, ti fidi davvero di lui. Qualunque cosa accada nella prima stagione, qualunque cosa accada nella seconda, devi solo continuare a lavorare perché credi in lui”, ha detto José Mourinho che ha elogiato il progetto del club. “Questo è un ottimo esempio per coloro che pensano che nel calcio tutto può essere fatto in una settimana, un mese o un anno. Mi congratulo ancora una volta con il Liverpool per il modo in cui il club ha realizzato questo progetto. Avevano fiducia nel loro manager”.

(L’Equipe)