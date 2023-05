Marchegiani: “Credo che Mourinho abbia fatto il suo tempo a Roma. Ha dato e…”

«Credo che Mourinhoabbia fatto il suo tempo a Roma. La mia sensazione è quella. Nel senso che lui e il club hanno ottenuto quello che volevamo. Il tecnico ha dato tanto sotto l'aspetto del senso di appartenenza e dell'entusiasmo, anche un trofeo. Per Mou era importante tornare in Italia e vincere qualcosa. Adesso non lo vedo come allenatore ideale del club giallorosso». Luca Marchegiani, su Skysport, si è soffermato sul rapporto tra il portoghese e la società giallorossa dopo lo sfogo dell'allenatore arrivato a Monza, dopo il pareggio con la squadra di Palladino.