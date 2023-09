Mourinho: “Tra la foto con Guardiola-Ibra e la corsa post Barça scelgo…”

Questo o quello. Mourinho è il testimonial Skysport per le Coppe Europee. E ha risposto alle domande del canale satellitare in un format particolare nel quale ci vengono mostrate due immagini tra le quali scegliere. E quando è toccato al Triplete gli sono state messe davanti due foto, quella in cui si avvicina alla panchina di Guardiola mentre dà indicazioni a Ibra e la foto della corsa post Barcellona-Inter dopo il pari che ha portato l'Inter a Madrid, la sua corsa sotto la curva dei tifosi nerazzurri.

"Senza dubbio scelgo la foto della corsa-esultanza. Con Pep si trattò di 'mind games', di provocazione tattica, mentre lo scatto verso i tifosi è stato un atto di pura gioia", ha detto Mou riferendosi alle due immagini. Ha scelto sia la vittoria in Europa League con il Manchester United e poi la sconfitta contro il Siviglia con la Roma in finale: "Se dico cosa penso me ne danno 10 di giornate di squalifica...", ha sottolineato. E sulla vittoria della Conference League: "Non piango mai per una sconfitta ma qualche volta piango per una vittoria e quella vittoria è stata storica per la Roma".