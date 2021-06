Mourinho: “Francia favorita per l’Europeo. Sono preoccupato per il Portogallo”

Lo Special One preoccupato per il cammino europeo del Portogallo

"Per me, la Francia è ancora la favorita per vincere l'Europeo. Un brutto risultato contro l'Ungheria in uno stadio pieno di Budapest non ha cambiato le cose. Ma sono preoccupato per il Portogallo. Possiamo vincere o pareggiare domani, ma la Francia ha più forza e sì, sono preoccupato. Se il Portogallo perde e finisce con soli tre punti, dobbiamo togliere le calcolatrici", ha detto l'allenatore.