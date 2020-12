Il Chelsea lo licenzia, lui scappa… in un portabagagli: Mourinho, l’incredibile fuga del 2015

Davvero curioso, l’episodio raccontato da The Athletic, che vede protagonista Josè Mourinho. Corre il giorno 17 dicembre del 2015, ormai cinque anni fa. E Mourinho, reduce dalla vittoria della Premier League con il Chelsea nel corso del suo secondo capitolo sulla panchina dei Blues, viene licenziato da Roman Abramovich per il difficoltoso avvio di stagione 2015-2016, con la squadra al sedicesimo posto e nove sconfitte in 17 partite stagionali.

Nel centro d’allenamento di Cobham, la situazione è tesa, mentre fuori i giornalisti assiepati in cerca di qualche battuta di Mou diventano sempre di più. L’ex allenatore dell’Inter, che non ne vuole proprio sapere di sottoporsi alle domande della stampa, escogita quindi un piano per andarsene dall’ingresso principale senza destare la curiosità dei presenti. Come? All’interno di un portabagagli. Eh già.

Andiamo con ordine: Mourinho, per sottrarsi alla ressa, chiede a Kevin Campello, dirigente di collegamento tra club e squadra, di fungere da esca. Campello, dunque, indossa un cappuccio e un orologio costoso prestatogli proprio dallo Special One. Così, i giornalisti presenti si fiondano su di lui, inseguendo la sua macchina, convinto si tratti proprio di Mourinho. Circa mezz’ora dopo, però, Mou (quello vero) lascia Cobham nascosto nel portabagagli dell’auto di Silvino Louro, uno dei suoi assistenti al Chelsea, beffando così tutti quanti.

Un numero da illusionista, non c’è che dire.

