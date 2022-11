Mourinho: “Alcuni giocatori devono fare autocritica. Mia espulsione giusta. Karsdorp…”

Al termine della gara pareggiata contro il Torino, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn. Questa l'analisi del tecnico della Roma: "L'espulsione è giusta, le mie parole all'arbitro meritano il cartellino rosso. Ho parlato con lui dopo la partita e mi sono scusato per le mie parole, però del gioco e del suo gioco come arbitro non voglio parlare. Ci sono state due partite. Una fino al 70' e una dopo il 70'. Fino al 70' i tifosi della Roma volevano andare a casa, fischiavano, erano dispiaciuti, non giocavamo bene e non creavamo. In venti minuti abbiamo creato più di quanto creato negli altri 70, si può dire anche più di quanto fatto nelle ultime quattro o cinque partite. Perché? È facile. Siamo una squadra con un determinato tipo di qualità e limitazioni, e quando un giocatore come Dybala non gioca è molto diverso per noi".