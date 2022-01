Mourinho: “Covid? Qualche giocatore ha chiesto privacy e lo rispettiamo. Se il Governo…”

Alla vigilia della gara contro il Milan, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro il Milan, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Uno dei discorsi affrontati dal tecnico della Roma riguarda i tanti casi di positività al covid: "Sono cose private, per noi questo e' sacrosanto. Qualche giocatore ha avuto il covid e ha chiesto la privacy e lo rispettiamo, lo stesso vale con chi non e' vaccinato. Ma la legge e' la legge, dal momento in cui il Governo decide la decisione va rispettata, vogliamo giocatori che rispettino la legge e che possano giocare. Non penso avremo problemi internamente".