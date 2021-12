Vernazza (GdS): “Mourinho all’Inter vinceva, poteva dire tutto. Da imperatore a…”

Il giornalista attacca il tecnico della Roma: "Più fatti. Dovrebbe entrare in silenzio stampa, tanto le domande già le rifiuta"

Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta dello Sport, commenta l'inizio di Mourinho alla Roma. E non è tenero con l'ex allenatore dell'Inter: "La sua stagione è stata per ora un mezzo fallimento, con tre picchi al ribasso: le sconfitte nel derby e a Venezia in Serie A e l’umiliazione in Norvegia, la batosta per 6-1 in casa del Bodoe. Mou si è presentato a Roma con il piglio di un imperatore e oggi sembra un gladiatore stanco, un reduce che ha vinto molto e che non vince più. La sua linea difensiva è chiara: gli infortuni, gli arbitraggi, la mancanza di grandi giocatori. Colpa degli altri, ma così è facile", si legge sul sito della rosea.