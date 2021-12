Mourinho: “Rosa Inter più forte della Roma e con infortuni è molto più forte”

L'allenatore giallorosso è tornato sulla sfida contro i nerazzurri alla vigilia della gara contro il CSKA di Conference League

Quello che vogliamo dare ai tifosi sono risultati diversi rispetto a quelli di ora. Troppo ovvio: i tifosi sono veri romanisti, non gli interessa vincere o meno. Più difficile che è la squadra del tuo cuore quando i risultati non sono dei migliori. Dall'inizio sapevamo cosa ci aspettava, non ci aspettavamo tanti problemi insieme. Al di là di una rosa che inizia a costruirsi le difficoltà legate al covid, alle squalifiche, agli infortuni, tutti insieme, è troppo. Specialmente quando giochi contro una squadra come l'Inter che se guardi la panchina non c'è bisogno di guardare al campo, sono più forti di noi. E in quella situazione lì non erano più forti di noi, erano molto più forti di noi. Restiamo uniti, tranquilli. Vogliamo vincere questa partita, ma abbiamo il timore delle cose negative che succedono. Per questo chi gioca sempre ed è stato infortunato resta a casa.