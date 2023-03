Mourinho: “Tre italiane in CL, ottimo segnale. E una di queste può arrivare fino in fondo”

Le parole dell'allenatore portoghese sul calcio italiano e le tre squadre che si sono qualificate (manca il Napoli che deve giocare) in Coppa

«Se il Napoli trova i quarti ci sono tre italiane nella competizione europea più importante e l'Italia sarà il Paese con più squadre in Champions, nei quarti. Perché le squadre inglesi possono arrivare allo stesso numero di squadre solo se il Liverpool fa un capolavoro. Partendo dal presupposto che sono tre le italiane in CL si apre la finestra perché una di queste possa arrivare fino in fondo», ha sottolineato il tecnico portoghese nell'intervista concessa a Skysport.