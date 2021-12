Roma-Inter, Mangiante: “Niente conferenza per Mou? Una cosa voleva rimarcare”

L'allenatore giallorosso ha deciso di non tenere la conferenza stampa che precede la partita contro i nerazzurri: il giornalista ha spiegato

José Mourinho ha scelto di non parlare nella conferenza stampa che precede la partita della Roma contro l'Inter. Angelo Mangiante, inviato a Trigoria di Skysport, ha spiegato: "Avrebbe dovuto raccontare la verità di questo suo percorso, e non è uno che finge in conferenza stampa, dice la verità nuda e cruda anche a costo di andare contro altre figure della società. Lui vuole rimarcare alla vigilia di questa partita, non parlando - perché quello che ha fatto con l'Inter rimane nella storia e nel suo cuore - che il percorso è diverso. Da una parte c'è Simone Inzaghi che ha ereditato un percorso diverso da quello che lui ha ereditato qui alla Roma. Inzaghi ha ereditato l'Inter Campione d'Italia, tornata in CL con Spalletti e arrivata allo scudetto con Conte, il tecnico si è trovato un lavoro già fatto sotto il profilo della mentalità vincente. Poi l'Inter in estate ha perso Hakimi e Lukaku ma è bravissimo a portare Marotta uno vincente come Dzeko e Correa e gli altri. La Roma ha chiuso la scorsa stagione a 29 punti dall'Inter che ha vinto lo scudetto. E a 16 punti dal quarto posto. Mourinho ha chiesto tempo e un aiuto supplementare dal mercato, voleva un regista e un vice-Karsdorp. L'Inter è più avanti in classifica e non c'è poca differenza tra le due rose, anche a causa degli infortunati".