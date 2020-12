Mourinho non guida in Inghilterra, ma che parco auto. Dopo il Triplete con l’Inter…

Non guida in Inghilterra, non gli piace, tanto poi ha un autista che lo accompagno ovunque voglia. José Mourinho ha un parco macchine importante, ma ha spiegato: «Non mi piace perché devo essere molto concentrato a guidare dall’altra parte della strada. Mi piace guidare in Portogallo. Mi dà fastidio guidare e non divertirmi. Adesso ho un autista, quindi posso usare il telefono o guardare un film», ha spiegato. Il suo autista quindi può guidare la sua Jaguar (ha anche fatto da uomo immagine per il noto marchio) e la Bentley. O magari anche la Ferrari, regalo del suo ex presidente, il proprietario del Chelsea Abramovich.

L'AUTO PERFETTA PER LA VITTORIA PERFETTA – Dopo il Triplete dell'Inter – ha raccontato il tecnico – aveva comprato invece una Aston Martin Rapide. « Ho vinto tutte le competizioni con l'Inter. Abbiamo fatto il famoso triplete – campionato, coppa e Champions League. Allo stesso tempo ho vinto il primo pallone d'oro Fifa come miglior allenatore. Quindi, il 2010 è stata la stagione perfetta ho comprato l'auto perfetta. Quando l'ho comprata ho detto a mio figlio e a mia figlia: 'Non è in vendita, devi tenerlo per sempre'». E pensare che anche lui era partito con una Renault 5 che il suo papà gli aveva regalato appena compiuti i 18 anni.

(Fonte: The Sun)