Intervistato da Fabrizio Romano per 'Topps', José Mourinho non ha nascosto la sua ferrea volontà di tornare ad allenare dopo l'esonero dalla Roma. "La tua sensazione è giusta: sono pronto a tornare. Quando smetti per un club a volte hai bisogno di riposare, in questo caso, invece, mi sento bene, sono davvero pronto. Ma non voglio fare la scelta sbagliata, devo essere solo paziente, il mio obiettivo è tornare la prossima estate".