Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Jose Mourinho con la Roma. E una sua permanenza ad oggi sembra molto improbabile, con La Gazzetta dello Sport che dipinge questo scenario: "La Saudi League è pronta a fare ponti d’oro per averlo. Lo Special One in realtà, se non rinnovasse (come pare) con la Roma, è più attratto da una big della Champions (stile Newcastle), ma la corte araba non lo lascia insensibile".